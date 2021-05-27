Принц и герцогиня спрашивали у студентов, как на них повлияла пандемия коронавируса, что университет сделал для их благополучия.

Королевская чета - принц Уильям и Кейт Миддлтон вернулись в университет, где началось их любовь и провел время со студентами на площадке возле общежития Святого Сальвадора.

Также они посадили деревья, чтобы привлечь внимание к инициативе университета по нейтрализации углеродного следа. Университет намерен высаживать деревья в лесу Сент-Эндрюса, чтобы через 600 лет нейтрализовать углеродный след.

Принц и герцогиня спрашивали у студентов, как на них повлияла пандемия коронавируса, что университет сделал для их благополучия, о самочувствии учеников, пишет ТСН со ссылкой на People. Также пару очень интересовала тема спорта.

Кейт и Уильяму также рассказали, что многое в университете напоминает студентам о том, что здесь учились королевские лица.

Читайте такжеШарлотте-6 лет: королевская семья опубликовала новый портрет принцессыЗнаменитые будущие супруги познакомились именно здесь, когда учились в Университете Шотландии. В 2012 году королевская пара посещала торжество в честь празднования 600-летия университета. Тогда Кейт Миддлтон рассказывала о показе мод, в котором она дефилировала в прозрачном платье, а принц Уильям положил на нее глаз. Уильям тогда признался, что учеба в университете — это самое счастливое воспоминание для него, ведь именно там он нашел настоящих друзей и красавицу жену.

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Автор: Ирина Погорелая