Семья принца Уильяма наблюдала за игрой сборных Англии и Германии в 1/8 финала Евро-2020.

Герцоги Кембриджские сводили своего старшего сына принца Джорджа на стадион Уэмбли в Лондоне. Вместе с 7-летним сыном Кейт Миддлтон и принц Уильям посмотрели, как сборная Англии играет на Евро-2020 - британцы сошлись в матче со сборной Германии.

Известно, что принц Джордж фанатеет от футбола. Правда, королевский протокол не позволил мальчику появиться на стадионе в форме сборной Англии.

На своей официальной странице в Instagram Кембриджи поделились снимками с матча.

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Как и положено представителю монаршей семьи, Джордж был одет в темный пиджак с красно-синим галстуком, как у принца Уильяма. Да, у отца и сына получился своеобразный family look. Роскошная Кейт Миддлтон также представила цвета Британии. На матче Англия – Германия она появилась в черных брюках с высокой талией, белом топе с декольте и твидовом пиджаке насыщенного красного цвета.

Перед матчем королевская семья поздоровалась со звездой британского футбола Дэвидом Бекхэмом. Папарацци подловили принца Джорджа, когда он пел государственный гимн вместе с обоими родителями. Похоже, больше всего эмоций от игры получил 7-летний мальчик.

Напомним, старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма не впервые наблюдает за матчем вживую. Герцог Кембриджский брал его с собой на стадион в Норвич, когда играла его любимая команда Астон Вилла еще в октябре 2019 года.

Как сообщал УНИАН, сборная Англии вышла в четвертьфинал Евро-2020. В матче 1/8 финала англичане на "Уэмбли" выбили из борьбы сборную Германии.

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Автор: Виктория Гордиенко