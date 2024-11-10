Слава Демин вспомнил ситуацию, когда боксер угрожал ему.

Известный украинский ведущий и интервьюер Слава Демин высказался об украинском боксере и тренере Вячеславе Узелкове, который ушел из жизни 9 ноября. На фоне трагического события шоумен рассказал о непростых отношениях со спортсменом.

В своем Telegram-канале Демин вспомнил, что между ним и боксером был конфликт. Его причиной стало интервью с бывшей женой Узелкова - фитнес-тренером Мариной Боржемской. Вероятно, знаменитости не понравилось то, что рассказала его экс-избранница об их браке и вопросы интервьюера. Тогда, говорит Слава, Вячеслав угрожал ему, но ведущий не хотел публично об этом рассказывать.

Как известно, супруги скандально развелись в 2018 году после 22 лет в браке. После разрыва тренерам не удалось сохранить дружеские отношения. У пары есть двое детей: 15-летний сын Роберт и 12-летняя Оливия. Боксер обвинял бывшую в том, что она не дает ему видеться с детьми, а сама Марина отмечала, что Вячеслав не хочет участвовать в воспитании сына и дочери.

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По словам Демина, у покойного действительно был очень непростой характер. Его взгляды на жизнь часто не совпадали с видениями других людей. Но ведущий убежден, что таким его сделали сложные жизненные ситуации, которые в свое время причинили ему боль.

"Вячеслав был сложным. Мне не один человек рассказывал о его сложном характере и странном поведении. Он и обо мне писал неприятные вещи и откровенно угрожал лично после нашего интервью с его бывшей женой. Но я никогда это не выносил на публику, потому что понимал, что это говорит не Вячеслав, а его израненная душа. Мне казалось, что он боролся сам с собой долгий период, считая, что весь мир против него. В таком случае я всегда говорю: "Если тебе кажется, что весь мир против тебя, то может стоит со стороны посмотреть на себя?". Потому что так можно бороться всю жизнь, а она (как оказывается) короткая и непредсказуемая", - отметил Слава.

Напомним, ранее Марина Боржемская сделала заявление на фоне смерти Вячеслава Узелкова. Тренер, несмотря на все проблемы в отношениях с бывшим, почтила его память.

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