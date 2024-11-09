Тренер, несмотря на все проблемы в отношениях с бывшим, почтила его память.

Известная украинская фитнес-тренер и экс-супруга Вячеслава Узелкова - Марина Боржемская - прокомментировала смерть боксера и тренера. Женщина публично почтила память бывшего.

Вслед за своим 15-летним сыном Робертом, который ранее отреагировал на смерть отца, Марина также вышла на связь в своем Instagram. Экс-супруга спортсмена посвятила покойному пост в сети.

Как известно, пара развелась в 2018 году после 20 лет в браке. Разрыв их отношений был скандальным, после чего Марина заявляла, что Узелков не участвует в воспитании сына Роберта и 12-летней дочери Оливии и вообще не интересуется их жизнью. Из-за этого у экс-супругов возникало много конфликтов.

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Она не стала раскрывать никаких подробностей его смерти. Однако женщина отметила, что несмотря на все проблемы в отношениях с боксером, она благодарна ему за все. В первую очередь, Боржемская имела в виду их общих детей.

"Ушел из жизни Вячеслав Узелков, отец моих детей. Несмотря на все сложности, что были между нами, я благодарна ему за все", - написала тренер.

К слову, о смерти Вячеслава стало известно сегодня, 9 ноября. Сейчас причину его смерти держат в секрете. Вероятной причиной могли стать проблемы со здоровьем. Недавно спортсмен жаловался на плохое самочувствие, после чего сообщил, что был госпитализирован и пережил сложную операцию на сердце.

Напомним, ранее Марина Боржемская отреагировала на заявление сына об отречении от отца. Она поблагодарила парня за откровенность и позицию.

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