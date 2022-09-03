Аргументировали отмену мероприятий тем, что на эти даты во Дворце спорта запланирован ремонт.

В Тбилиси отменили концерты группы "Машина времени", комика Максима Галкина и певца Валерия Меладзе. Все мероприятия были запланированы на осень 2022.

В официальном обращении указано, что мероприятия не смогут состояться, поскольку в эти даты Дворец спорта будет на ремонте. Об этом сообщает местный Telegram-канал NewsGeorgia.

"Пока неясно, отменены ли концерты полностью или переносятся в другое место и как быть тем, кто уже купил билеты. В то же время билеты все еще есть в открытой онлайн-продаже", - сказано в сообщении.

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Отметим, 2 сентября Гордона и Макаревича в России признали "иноагентами". Кроме них "иноагентами" признали российскую журналистку Екатерину Гордееву, соратника российского оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова, политолога Федора Крашенинникова, бизнесмена Бориса Зимина.

Напомним, летом 2022 Макаревича и Галкина обвинили в спонсировании госпереворота в Беларуси.

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