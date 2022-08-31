Музыкант продал на благотворительном аукционе уникальную амфору.

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который с первых дней поддерживает украинцев и осуждает действия РФ, продал на благотворительном аукционе уникальную амфору. Деньги, вырученные от продажи, были переданы именитому украинскому поэту Александру Кабанову, который живет в Киеве.

Как сообщила в Instagram-блоге жена и журналистка родом из Киева Эйнат Кляйн, родители Кабанова находятся во временно оккупированном Россией Херсоне.

Відео дня:

"Сразу нам было очевидно, что в качестве арт-объекта следует выбрать амфору. В реальном времени Андрей Макаревич расписал ее котами, а потом мы устроили стремительный аукцион", - написала Эйнат.

"Амфора уехала жить к прекрасному человеку, а все вырученные за нее деньги мы передали Александру Кабанову, одному из величайших поэтов современности, жителю Киева, его родители сейчас находятся в Херсоне", - добавила женщина.

Напомним, в России Макаревича и Галкина обвинили в спонсировании госпереворота в Беларуси.

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