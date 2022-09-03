Помимо них в список "иноагентов" вошли еще четыре человека.

Минюст России вечером 2 сентября опубликовал список лиц, которые признаны в России "иноагентами". Туда вошел поддержавший Украину музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, а также украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон.

Кроме них "иноагентами" признали российскую журналистку Екатерину Гордееву, соратника российского оппозиционера Алексея Навального Ивана Жданова, политолога Федора Крашенинникова, бизнесмена Бориса Зимина.

Также в РФ обновили список "иноагентов" среди представителей СМИ. Включили туда Кирилла Мартынова, Михаила Шаца, Сергея Медведева, Сергея Лойко, Юлию Галамину, Кирилла Федорова.

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Жена украинского журналиста Дмитрия Гордона отреагировала на включение ее супруга в этот список.

"Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от российской педерации невозможно. Сегодня они внесли его в список "иноагентов". Он стал первым гражданином Украины в этом списке", - высказалась Бацман и уточнила, что перед этим на Гордона завели уголовное дело по трем статьям, заочно арестовали, объявили в розыск, внесли в список террористов и экстремистов, а также запретили его книги.

"Со стороны мордора такого "внимания" до этого не удостаивался ни один гражданин Украины. Еб*нутым нет покоя", - резюмировала Бацман.

Известно, что практически все эти люди так или иначе высказывали свою позицию против вторжения России в Украину.

Напомним, лидер группы "Машина времени" Макаревич собрал деньги для украинского поэта.

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