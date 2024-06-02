Он отметил, что чувствует себя отстраненным.

Украинский певец Владимир Дантес пожаловался на свое эмоциональное состояние.

По словам 35-летнего артиста, он чувствует подавленность и замкнутость. Из-за этого исчезает желание двигаться дальше в жизни.

"Отстраненный, недоверчивый, замкнутый. Такой я последние месяцы. Окружение напряженное, воспаленное, уставшее. В такое очень легко погрузиться. Прекратить излучать свет, прекратить идти вперед. Все что хорошо - пропаганда. Все что страшное - реальность. В голове, в эмоциональном кармане, проверенная фраза: "И это пройдет", - написал Дантес в Instagram.

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Он также добавил, что есть несколько вещей сейчас, которые помогают ему держаться и не терять веру в лучшее будущее.

"Но есть неизменное - любовь, семья, солнце, которое светит запах утра, животные, за которых ты ответственен, и никого кроме тебя им не нужно. Поющие птицы, черешня, смех, боль, которая притупляется и делает тебя увереннее, море, возле которого все останавливается... Дом", - добавил певец.

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич пожаловалась на ухудшение здоровья. По ее словам, методы лечения и рекомендации врачей не помогают справиться с хронической головной болью.

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