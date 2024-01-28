Женщина удивляется системе в Украине.

Жена ведущего Анатолия Анатолича - Юла - пожаловалась на украинские ТЦК, ведь ее муж не смог стать на днях на учет. Об этом она рассказала в своем Instagram и сравнила с ситуацией в США и прикрепила фото.

"Я видела в Нью-Йорке большие железные боксы для военных. Ты, гуляя по городу, можешь зайти в этот бокс и оставить свои координаты, и там потом с тобой свяжутся. Я помню, что на нем реклама была такая мощная, он сам такой стальной, но расскажу про ситуацию в наших ТЦК. В стране, где идет война, еще не так просто встать на учет!" - подчеркнула женщина.

Она добавила, что ее муж хотел встать на учет, но с первого раза не получилось.

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"Мой муж в четверг пытался это сделать дважды за день, но не смог, потому что очень большая очередь. Мужчин 40 было. Работает только два раза в неделю: вторник и четверг с перерывом на обед", - пожаловалась Юла.

Женщина предлагает изменить систему в Украине, чтобы каждый желающий мужчина мог встать на учет быстро и без проблем.

"Я думаю, что в стране, где идет война, должна быть какая-то упрощенная система и очень много вариантов, чтобы человек, который спонтанно захотел защищать свою страну или пришел, то не стоял в очереди и ждал долго, потому что в очереди могут быть истории разные и человек может передумать. Например, наслушаться разного и изменить свое мнение. Или уйти и больше не прийти", - сказала Юла.

Женщина добавила, что Анатолий Анатолич снова пойдет во вторник, но отмечает, что не удивится, если тоже возникнут трудности.

Напомним, недавно певица Марина KRUTЬ, которая была участницей Нацотбора на "Евровидение-2023" и шоу "Голос страны", заявила о своем желании мобилизоваться.

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