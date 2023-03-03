Актер выполняет функции "творческого консультанта".

Американская компания Salesforce, которая в этом году сократила уже 8 тысяч сотрудников, продолжает платить миллионы долларов известному актеру Мэттью МакКонахи. Звезда продолжает получать огромные суммы, когда тысячи людей остались без работы.

Как сообщает Business Insider, компания, которая занимается "облачным" программным обеспечением, платит МакКонахи 10 миллионов долларов в год. Актер выполняет функции "творческого консультанта и телеведущего".

После того, как в январе Salesforce сократила 8 тысяч сотрудников, остается неясным, будет ли она приостанавливать выплаты актеру. Известно, что в прошлом году МакКонахи снимался в рекламе компании на "Суперкубке". Тогда актер надел костюм космонавта и получил за это 5 миллионов долларов. Директор Salesforce считал, что это "небольшая плата" за работу МакКонахи.

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Business Insider обратились в компанию с запросом о том, получает ли актер денгьи после сокращения персонала. Однако в Salesforce отказались опровергать эту информацию и просто отклонили запрос.

"Контракт с МакКонахи может быть связан с демонстративными усилиями компании по повышению своего авторитета на протяжении многих лет. Хотя большинство потребителей не имеют прямого опыта работы с пакетом программного обеспечения Salesforce, компания стала узнаваемой, по крайней мере, в Силиконовой долине, благодаря маркетинговой стратегии, основанной на громких именах", - добавили в издании.

Актер Мэттью МакКонахи

Голливудскому актеру 53 года. Он снимался в фильмах "Линкольн для адвоката", "Супер Майк", "Даллаский клуб покупателей", "Интерстеллар".

В 2014 году МакКонахи получил "Оскар", "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров в США. Столько наград ему принесла роль в фильме "Даллаский клуб покупателей".

Актер с 2006 года живет в браке с бразильской моделью Камилой Алвес. У пары трое детей. В 2021 году МакКонахи говорил, что думает над выдвижением на пост губернатора штата Техас. В 2022 году актер выступал в Белом доме. Он присоединился к брифингу для речи о "здравых законах об оружии".

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