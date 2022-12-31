На съемках "новогоднего огонька" они шутили о войне.

В канун Нового года все чаще вспоминаются "новогодние огоньки" из прошлых лет. РФ постоянно насаживала украинцам идею о "братских народах", а потому украинские артисты часто выступали на одной сцене с россиянами.

Так, в сети всплыло "пророческое" выступление президента Украины Владимира Зеленского, который в прошлом был комиком, и российского артиста Максима Галкина, которого сейчас признали в РФ "иноагентом". В "новогоднем огоньке" в преддверии 2014 года они снимались на телеканале "Россия-1".

Так, Зеленский и Галкин пели о первом дне нового 2014 года. После этого они шутили о войне, но не той, что РФ развязала против Украины всего через несколько месяцев после этого, а о "войне с Новым годом".

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Зеленский рассказал, что победил, на что Галкин ответил: "Новый год - это не битва. В нем нельзя победить". После этого они вместе шутят о "битве за здоровье", а также о военных мемуарах. Другие участники "голубого огонька" смеются, однако теперь, когда РФ еще в феврале начала полномасштабное наступление, и все украинцы знают, что такое обстрелы и бомбардировке, шутки выглядят пророчески.

"Наступление Нового года началось ровно в 12 с залпа шампанского", - говорит Зеленский, после чего Галкин шутит об "артподдержке из салютов".

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, кто до вторжения активно работал на территории-страны агрессора, но после нападения Путина опомнился и выбрал Украину.

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