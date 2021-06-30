По словам телеведущей, Дурнев поступил не по-мужски.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина возмутилась постом блогера Алексея Дурнева, назвавшего ее "суперзвездой из прошлого или интервьюером".

Соответствующими "историями" звезда поделилась на своей странице в Instagram.

"Вчера подписчики в одночасье засыпали меня просто градом скриншотов из одного stories. Алексею Дурневу задали вопрос, придет ли он когда-либо ко мне на интервью", - рассказала Маша.

Читайте такжеМаша Ефросинина показалась в секси-образе (фото, видео)Так, в своем Instagram Дурнев признался подписчикам, что не может определиться, кто такая Ефросинина – "суперзвезда из прошлого или интервьюер". Ведущую такие слова Алексея возмутили, она рассказала, что не может понять мотив этого поступка.

По словам Маши, она никогда не скрывала, что очень хочет взять у Дурнева интервью, так как он крайне интересный человек. Ведущая призналась, что своим ответом Дурнев ее обидел.

"Если я вас так сильно раздражаю… если вы позволяете себе вот так о женщине высказываться, тогда просто не приходите. Я сутки пытаюсь понять, зачем так унижать... Это как-то низко, Леша", - резюмировала она.

Справка УНИАН. Алексей Дурнев на своем YouTube-канале выпускает шоу "Дурнев смотрит сторис", "Дурнев ищет парня" и с недавнего времени "TikTok-минутка".

Маша Ефросинина известна еще по программе "Підйом" на Новом канале. С 2018 года развивает авторский YouTube-канал.

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Автор: Ольга Робейко