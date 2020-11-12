Маша показала фото / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала в Instagram архивное фото с супругом Тимуром.

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Фото было сделано еще в далеком 2007 году. Влюбленные выглядят очень счастливыми и радостными. Интересно, что Тимура Хромаева на фото практически не узнать. А вот сама Ефросинина не сильно изменилась.

"О, Боже. Смелая фотка", "Даже тогда выглядела кайфово", "Классные", - написали поклонники.

Маша показала фото / instagram.com/mashaefrosinina

История любви Маши и Тимура:

  • В 2003 году Маша вышла замуж за Тимура
  • От него телеведущая после свадьбы родила мальчика Александра и девочку Нану
  • При этом Маша рассказывала, как едва не рухнул их брак. Но пара смогла воссоединиться и наладить отношения

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Автор: Диана Могилевич