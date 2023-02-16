Не все в любимом ситкоме так идеально.

Сериал "Сваты" считается культовым. В годы выхода он покорил сотни тысяч поклонников по всему миру, однако не все в нем так идеально. Рассказываем о позорных киноляпах, которые вы могли не заметить даже при многократном просмотре.

Головной убор

В сцене на пляже с Валентиной и Иваном Будько на фоне лежит девушка без головного убора, а вот когда пришли Ольга Николаевна и Юрий Анатольевич, кадр сменился - тогда эта девушка была уже в белой кепке.

Разговор в отеле

Сцена в отеле, когда Будько и Ковалевы ссорились с "администратором" Ларисой, также имеет свои нюансы. Например, в одном ракурсе на Ольге Николаевне надеты очки, но уже через секунду героев снимают сбоку, и очков на ней уже нет.

Видео дня

Перчатки Никиты

В серии, когда Вика и Никита снимали дедушку на телефон, а затем показывали видео, тоже есть киноляп. Так, на картинке крупным планом видно, что у Никиты есть перчатка только на одной руке, но при смене кадра четко видно, что перчатки надеты на обе руки.

Ошибка в имени

Под портретом Юрия Анатольевича Ковалева на доске почета неправильно написано имя - там сказано "Юрий Анатольевичвич".

Футболка

В той же серии Иван Будько разговаривал с Юрием Анатольевичем, когда тот был одет в голубую футболку с белыми и синими тонкими полосками. Уже через секунду Юрий Анатольевич появился в кадре крупным планом, и футболка на нем уже другая.

Напомним, вот что стало с алкоголиком Митяем из "Сватов".

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