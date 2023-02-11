Он был "изюминкой" сериала. Сегодня, глядя на актера, его невозможно узнать.

Сериал "Сваты" во времена выхода на ТВ приковывал к экранам огромную армию зрителей. Актеры очень полюбились публике и стали культовыми. Один из них - Митяй, которого сыграл россиянин Николай Добрынин.

Глядя на него сегодня, очень сложно рассмотреть того мужчину, который появлялся в "Сватах". Что же стало причиной таких колоссальных перемен?

Николай Добрынин: биография

Актер родился и вырос в российском городе Таганрог. Сейчас ему 59 лет. За плечами Добрынина работа в фильмах, сериалах и театре.

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Детство будущего актера было сложным. Он родился в обычной не очень обеспеченной семье, его папа был полицейским, мама - торговым работником.

В юном возрасте родители заметили у Николая музыкальные способности, поэтому отправили в музыкальную школу, но он ее так и не окончил - с последнего класса его выгнали из-за скандала с директором.

Позднее старший брат Добрынина забрал его в Москву, где тот поступил в ГИТИС. С этого и начался творческий путь Николая: он снимался во многих фильмах, сериалах, играл в театре. Но огромным рывком вверх в его актерской карьере стала роль в ситкоме "Сваты".

Образ Митяя в "Сватах"

Актеру досталась неоднозначная роль друга и кума Ивана Будько Митяя. Несмотря на то, что роль Митяя определена как второстепенная, в некоторых сезонах он появляется часто и с ним очень много сцен.

Митяй - не очень благополучный сосед, который любит выпить и часто появляется в гостях невеселе. Он - любитель лёгких денег, не работает, попадает в неприятные ситуации и становится объектом подозрения.

Несмотря на это, он всегда пытается помочь семейству Будько, конечно же, надеясь на выгоду от этого.

Герой Митяя Буханкина так полюбился зрителям, что спустя 2 года после премьеры первого сезона "Сватов" стартовал специальный 20-серийный проект "Байки Митяя".

Как сейчас выглядит Добрынин

Что Николай Добрынин говорил о войне в Украине

О полномасштабной войне в Украине актер не говорил ничего, но в одном из своих интервью от 2014 года упомянул, что связан с нашей страной:

"У меня в Таганроге уже никого не осталось. Кстати, мой брат, солист Большого театра, родился в Украине, у него даже фамилия другая - Науменко. Так что я с Украиной повязан очень сильными корнями".

Тогда же Добрынин рассказал, что в 2009 году он приобрел в Украине земельный участок, чтобы построить дом. Что с этим участком сейчас - неизвестно.

Напомним, как живет тот самый Анатолич из "Сватов", которого "похоронили" сценаристы.

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