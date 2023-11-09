В этом списке оказался даже Том Круз.

Пользователи социальной сети Reddit назвали знаменитостей, которые, по их мнению, самые непривлекательные. Кто попал в этот антирейтинг - читайте в материале.

Адам Левин

Адам Левин - популярный американский певец, гитарист группы Maroon 5. Ему 44 года. Многие считают его привлекательным, однако есть категория людей, которой не нравятся его татуировки. Также некоторые пользователи отметили, что у него слишком грубый вид, а его черные глаза только пугают.

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"Адам Левин - это то, что вы получаете, заказывая рок-звезду из Wish", - пишет один из пользователей соцсети.

Крисси Тайген

Американская модель Крисси Тайген тоже не пришлась по душе юзерам. Они отмечают, что она похожа на отражение Зендаи в дверной ручке. Кроме того, фолловеры отмечают, что ранее она была более привлекательной.

"Я просто загуглил ее, и, может быть, у нее плохой снимок или какая-то неудачная операция... но ее щеки были такими круглыми и не прилегали к лицу", - пишут в сети.

Ким Кардашьян

Юзеры отметили, что им не нравится все семейство Кардашьян, в том числе и светская львица Ким Кардашьян. Они говорят, что девушки из этой семьи подают неправильный пример другим.

"Тот факт, что они убедили поколение молодых женщин попытаться быть похожими на силикон, является преступлением против человечества", - говорится на Reddit.

Тимоти Шаламе

Американского актера, известного благодаря ролям в таких фильмах как "Назови меня своим другом", "Жаркие летние ночи", "Дюна", Тимоти Шаламе и вовсе назвали пр*дурком. По словам юзеров, он в свои 27 лет выглядит на 12.

"Он похож на голодную птицу", "Я думаю, что он привлекателен, но при этом он выглядит как пр*дурок. Такой пр*дурок, который так тонко разбирается в этом, что невозможно понять, невежественный он или настоящий пр*дурок", - пишут в сети.

Том Круз

Пользователи отмечают, что ранее Том Круз был действительно привлекательным, однако сейчас он стал "пластиковым". Однако есть и те юзеры, которые поддержали актера. Они сказали, что если у него есть возможность следить за собой, то почему бы этого не делать.

"Вы видели его в последнее время? Он на 100% выглядит на свой возраст. За последние три года он постарел на 10 лет", - говорят комментаторы.

Напомним, журнал People назвал самого сексуального мужчину 2023.

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