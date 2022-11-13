Фолловеров умилило, как Зеленская отрегировала на признание супруга, что она не готовит ему завтраки.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена дали совместное интервью CNN, во время которого глава государства заявил, что супруга не готовит ему завтраки. В этот момент Елена Зеленская осуждающе на него посмотрела, но у зрителей это вызвало только умиление.

После просмотра их интервью пользователи сети начали активно обсуждать отношения Зеленских. Кто-то из фолловеров отметил, что взгляд первой леди на высказывание президента говорил сам себя: "Позже об этом поговорим". А кто-то написал в комментариях, что они очень милая пара и пожелал им невероятной любви и скорой победы в развязанной РФ войне.

Реакция сети на интервью Зеленских

"Ее взгляд так громко сказал: "Об этом мы поговорим позже"

"Это так мило! Сила настоящей любви! Счастье вам и здоровье!"

"Вы мои зайки. Какие хорошие, чувствуется любовь и тепло между супругами... Отличный пример семьи для страны... Лучшие президент и первая леди за всю историю Украины"

"Хорошее интервью Зеленских. В эти трудные дни я поддерживаю президента"

"Мы в вас верим! Спасибо, что защищаете нашу страну! Искренне желаю счастья вашей семье"

"Вы посмотрите, какие эмоции у Владимира, когда отвечает его жена! Лучшие"

Стоит отметить, что во время интервью супруги признались, что с 24 февраля не живут вместе. Елена с детьми находится в более безопасном месте, пока президент защищает Украину и ведет ее к победе.

Видео дня

Напомним, Елена и Владимир Зеленские дали интервью американской телекомпании CNN. В ходе разговора ведущая спросила супругов о том, чем они друг друга поддерживают в такое непростое время. Президент ответил, что считает свою жену не только любовью, но и лучшим другом, источником энергии. Однако Владимир пожаловался, что она не готовит ему завтраки.

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