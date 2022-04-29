Некоторые российские артисты осуждают режим Кремля.

Украинский режиссер Олег Боднарчук рассказал, что в России устроили "денацификацию" своих же артистов.

Он обнародовал несколько фотографий с плакатами, которые развешивают на разных улицах Москвы и Санкт-Петербурга. На них изображены артисты, осуждающие войну в Украине и путинский режим. Они не бояться говорить правду о войне.

"В России начали "денацифицировать" своих сограждан. Такие плакаты с российскими артистами, выступившими против войны, стали появляться в Москве и Санкт-Петербурге", – написал режиссер.

Среди адекватных российских звезд оказались стендап-комик Даниил Поперечный, рэперы Face и Моргенштерн, актер Данила Козловский, певица Монеточка и другие. Также в списке "неугодных" есть и украинская певица Вера Брежнева, которая много лет жила и работала в РФ, но с начала войны перебралась в Италию.

Напомним, ранее в сети появился полный список российских звезд-разжигателей войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: