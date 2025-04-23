В России 'похоронили' Аллу Пугачеву

Российский продюсер сделал заявление.

Российский продюсер Павел Рудченко до сих пор не может смириться с позицией Аллы Пугачевой относительно войны в Украине. Его триггерит то, что она осуждает преступный режим Кремля и не живет в стране-агрессор.

В комментарии пропагандистам он и вовсе сказал за всех россиян, что они считают Пугачеву "умершей" для себя.

"Пугачева сделала все, чтобы ее почитатели могли в ней разочароваться. И многие ее поклонники, большинство из них, уже охладели к ней как к артистке. Некоторые даже испытывают определенного рода отвращение. Поэтому вернется она, не вернется, уже особо людей это не трогает, даже многих раздражает. По примеру моих соцсетей, когда выставляю публикации о Пугачевой, многие прямо раздражаются и говорят: "Все, умерла так умерла". В кавычках, конечно", — сказал Рудченко.

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Он добавил, что Пугачева поддержала позицию Максима Галкина и оскробляла россиян.

"Поэтому, повторюсь, Пугачева для этого сделала все сама, своими руками, заняла позицию своего мужа и активно ее отстаивала, при этом называя своих поклонников рабами и всячески пытаясь их задеть и унизить", — добавил продюсер.

Стоит отметить, что в начале большой войны, когда Пугачева и Галкин выехали из России, на них полился хейт. Супругов обвиняли в предательстве. Тем временем Галкин давал концерты, на которых собирал деньги на помощь украинским беженцам.

Известно, что в начале полномасштабного вторжения они переехали в Израиль, однако сейчас живут на Кипре.

Напомним, ранее Алла Пугачева вышла на связь и заговорила о своих врагах.

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