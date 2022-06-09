Ранее группа "Би-2" отказалась выступать на концерте на фоне плаката "Za президента".

Российская группа "Би-2" должна была выступить на Петербургском международном экономическом форуме, но их решили заменить на Гарика Сукачева, который высказывался в поддержку "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщают "Известия".

Представитель ресторанной компании Ginza Project сообщил, что концерт состоится 16 июня. По его словам, "Би-2" решили заменить из-за недавнего скандала в Омске, где группа хотела своими декорациями закрыть плакат "Za президента".

А вот Гарик Сукачев, который выступит вместо группы, еще 24 февраля поддержал Россию и путинский режим. Более того, после начала боевых действий в Украине он набил на груди татуировку "Родина или смерть" и осудил коллег, которые осудили путинский режим.

"А что мы можем сделать с Украиной, где выросло общество, детей воспитали так, что для них Бандера - герой, эсэсовцы - герои. Ни черта хорошего Украину не ждет", - сказал музыкант.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля, на технике оккупантов были нарисованы латинские буквы "Z" и "V", в нашей стране и на Западе их считают символом широкомасштабной агрессии.

После широкомасштабного вторжения России в Украину "Би-2" в соцсети опубликовала черный квадрат и написала "Нет войне". Вскоре антивоенный пост был удален.

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