В России осквернили могилу путиниста Маслякова (фото)

Мужчину, который это сделал, уже задержали.

В России осквернили могилу комика Александра Маслякова, который поддерживал полномасштабное вторжение в Украину. Мужчина разбросал все цветы, фотографии и убрал крест.

Как сообщают российские паблики, мужчина перенес крест из могилы Маслякова на другое место. Почему он это сделал - неизвестно.

Сотрудники правоохранительных органов уже нашли злоумышленника и задержали его.

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Смерть Александра Маслякова

8 сентября скончался руководитель и ведущий советской и российской программы "КВН" Александр Масляков. Причина и обстоятельства смерти не сообщаются.

Украинские юмористы отреагировали на эту новость. Комики обрадовались смерти фаната Путина.

К слову, на похороны Маслякова пришла команда КВН из Украины "Эскадрон гусар", основанная во Львове.

Однако стоит отметить, что участники команды еще в 1995 году переехали в Россию. Известно, что много лет назад молодые юмористы понравились Маслякову, поэтому они переехали в страну-агрессор, где строили свою карьеру.

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