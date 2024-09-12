11 сентября состоялось прощание с российским юмористом Александром Масляковым, который умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Причина и обстоятельства смерти не сообщаются.
На церемонии прощания присутствовали многие известные россияне, а также украинцы.
По данным росСМИ, попрощаться с Масляковым пришла украинская команда КВН "Эскадрон гусар", основанная во Львове.
Однако стоит отметить, что участники команды еще в 1995 году переехали в Россию. Известно, что много лет назад молодые юмористы понравились Маслякову, поэтому они переехали в страну-агрессор, где строили свою карьеру.
Кроме того, попрощаться с Александром Масляковым также приехали Гарик Харламов, Дмитрий Хрусталев, Алла Михеева, Ольга Картункова, Екатерина Скулкина и т. д.
О комике вспомнил даже Владимир Путин. Он прислал ему венок.
Интересно, что Масляков всегда поддерживал Путина и преступный режим Кремля. Он выступал за незаконную аннексию Крыма, а также позитивно высказывался относительно полномасштабного вторжения в Украину. За такую позицию Маслякова внесли в базу "Миротворец".
Напомним, как украинские юмористы отреагировали на смерть Маслякова.