На момент смерти ему было 82 года

В России 8 сентября скончался руководитель и ведущий советской и российской программы "КВН" Александр Масляков. Об этом сообщает официальный телеграм-канал программы.

"Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за её пределами", – говорится в некрологе.

Информацию о смерти изданию ТАСС подтввердил сын телеведущего Александр Масляков-младший.

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Причина и обстоятельства смерти не сообщаются.

Кем был Александр Масляков

Будущая звезда телевидения родился в 1941 году в Свердловске (сегодня это Екатеринбург). В 1964 году, будучи студентом, вместе со Светланой Жильцовой стал соведущим телепередачи-игры "Клуб веселых и находчивых" (КВН).

В 1971 году программа КВН была закрыта, а Масляков продолжил работу на телевидении, став ведущим других программ: "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!", "Веселые ребята", "Испытай себя", телевизионного фестиваля "Песня года". В 1976 году стал первым ведущим телеигры "Что? Где? Когда?".

В 1986 году КВН вернулся на советские телеэкраны, и Масляков снова стал вести эту программу. Он оставался бессменным ведущим и фактическим руководителем программы вплоть до 2022 года, пока по состоянию здоровья не был вынужден привлечь других ведущих.

Как и большинство видных представителей современной российской культуры, Масляков публично поддерживал политику Владимира Путина, в том числе после начала гибридной войны против Украины. В частности он выступал как доверенное лицо российского диктатора на так называемых выборах в России.

Как сообщает сайт "Миротворец", Масляков неоднократно посещал оккупированный Крым. Также он принял деятельное участие в попытках легализации российской оккупации Крыма и Донбасса, организуя участие команд с этих территорий в российских "лигах КВН".

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