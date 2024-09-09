Комики с юмором прокомментировали новость о фанате Путина.

Известные украинские комики Виктор Розовый, Анатолий Анатолич, Игорь Ласточкин, Василий Байдак отреагировали на смерть звезды российского "КВН" Александра Маслякова, которого не стало 8 сентября. Юмористы иронично прокомментировали известие.

В своем Instagram звезда "Лиги Смеха", актер Игорь Ласточкин лаконично отреагировал на уход в мир иной кремлевского прихвостня. В частности, юморист опубликовал пост, который подписал так: "Умер и умер. Как и КВН".

Также новость о смерти Маслякова прокомментировал военный и участник "Лиги Смеха" Виктор Розовый, который сейчас проходит реабилитацию после полученного ранения на фронте. Артист записал короткое ироничное видео.

Видео дня

"Да... Пережить Маслякова - сделано", - сказал Розовый.

Ведущий и шоумен Анатолий Анатолич был одним из тех, кто не прошел мимо "ужасной новости" и даже вспомнил о российском диктаторе Владимире Путине. В частности, Анатолий опубликовал видео 2023 года, на котором он сжег книгу Маслякова "Мы начинаем КВН". А на другом кадре шоумен показал фото путиниста с его кумиром.

"Нет никаких рефлексий, когда дохнут подонки. В той стране, которая пытается уничтожить нас, решения принимают старые деды. Такие, как этот м*дак, который сегодня отправился в гости к Кобзону. Они выращивают новое поколение себе подобных... Но чем больше их крякнет в ближайшее время, тем лучше это для нас. Один из этих двух сегодня крякнул, ждем второго. Надеюсь, он надолго своего кента на том свете без себя не оставит", - написал Анатолич.

Юморист и ведущий Василий Байдак в своем Instagram решил вспомнить некоторые высказывания Маслякова. Речь идет о фразах, которые сейчас после смерти звезды "КВН" воспринимаются иронично: "И этому его никто не учил", "Все жюри - пять баллов!" К черту!".

"Масляков умер, чтобы напомнить, что он был", - отметил Байдак.

Отметим, что при жизни Масляков, который был доверенным лицом Путина, поддерживал политику Кремля и начатую Россией войну в Украине. Официально причиной смерти называют рак легких и опухоль. Несмотря на заболевание, которым Александр страдал последние полгода, он до конца своих дней оставался фанатом Путина.

Масляков публично поддерживал все террористические действия РФ. Более того, он даже признал лигу "КВН" из так называемой "ДНР". Его сын далеко не убежал от отца-пропагандиста и выступал на оккупированных территориях, в частности, в разрушенном оккупантами Мариуполе. Сам путинист незаконно приезжал в аннексированный Крым.

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