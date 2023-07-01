Российский поэт-музыкант и основатель рок-группы "Аквариум" давно выступил со своей позицией против кровожадной войны.

Российский музыкант и поэт Борис Гребенщиков был признан "иноагентом" на территории РФ. Такое звание россияне дают всем медийным личностям, которые выступили против кровожадной войны.

Исходя из сообщения российского Минюста, Гребенщиков якобы "получает финансирование из иностранных источников за свою политическую деятельность".

"Министерство юстиции сообщает, что иноагентами признаны Ф. Гольдшмидт, А.В. Горпинченко, А.З. Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, Автономная некоммерческая общеобразовательная организация "Англо-американская школа Москвы", сетевое издание Sota.vision, издание "Бумага", а также журналист Андрей Караулов и музыкант Борис Гребенщиков", - сказано на сайте госоргана страны-террориста.

Позиция Бориса Гребенщикова касательно войны в Украине

Ранее Гребенщиков заявлял, что выступает против кровожадной войны, развязанной Кремлем в Украине.

"В вашем кругу нет людей, которые бы одобряли войну тире спецоперацию, или нет?", - спросил журналист издания "Настоящее время" у Бориса Гребенщикова.

"Не будем употреблять заведомо ложный термин. Война. Я не знаю, я не могу себе представить людей, которые бы могли одобрять войну", - говорил поэт-музыкант.

Также в одном из своих интервью он говорил, что не уважает российские СМИ, которые распространяют пропаганду по приказу свыше.

Также УНИАН писал, что осенью 2022 Сергей Бабкин и Борис Гребенщиков записали песню о войне в Украине.

Кроме того, передачу Бориса Гребенщикова сняли с эфира "Нашего радио" после его антивоенных высказываний звонка из прокуратуры РФ.

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