Якобы в социальных сетях "возмущенные слушатели" были недовольны анонсом передачи, поэтому ее вынужденно отменили.

8 июня на официальном сайте российской радиостанции "Наше радио" появился анонс программы Бориса Гребенщикова "Аэростат". Программа выходит в эфир уже 17 лет. Последний выпуск был 22 мая, после чего передачу закрыли.

По данным Ксении Собчак, причиной закрытия стало то, что Гребенщиков якобы пожертвовал Украине немалую сумму денег, хотя сам он этот факт опроверг.

Журналист Михаил Козырев сообщил, что программу Гребенщикова сняли с эфира спустя 15 часов после ее анонса якобы из-за того, что "в соцсетях разразился шквал призывов протестовать против выхода передачи БГ", а также потому что "на соцсети и сайт радиостанции началась атака "возмущенных" слушателей".

По информации Козырева, руководству радиостанции также пригрозили проверкой из прокуратуры. По данным журналиста, перед Борисом Гребенщиковым извинились и отменили его программу.

Напомним, Борис Гребенщиков заявил, что презирает пропагандисткие СМИ РФ.

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