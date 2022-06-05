Известный российский музыкант также отметил, что не верит никаким СМИ РФ, потому что все врут.

Именитый российский музыкант и лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков заявил, что презирает россиян. Также он подчеркнул, что не доверяет ни одному медиа РФ, даже оппозиционному, так как все они занимаются пропагандой. Такую позицию он озвучил в интервью изданию "Настоящее время".

Артист сказал, что не разделяет пропагандистскую позицию и не пытается переубедить людей, которые в нее верят.

"Мнение людей, которых я презираю, меня совершенно не интересует. Если есть возможность спорить, то спорить уже незачем. Я особо никому руку не протягиваю, но мне кажется, что воинственное стремление разделять людей на "этих" и "тех" все равно к добру не приведут", - считает Гребенщиков.

"В вашем кругу нет людей, которые бы одобряли войну тире спецоперацию, или нет?", - спросил ведущий.

"Не будем употреблять заведомо ложный термин. Война. Я не знаю, я не могу себе представить людей, которые бы могли одобрять войну", - сказал Борис Гребенщиков.

Напомним, Макаревич жестко послал тех, кто поддерживает войну в Украине и пишет букву Z.

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