Фестиваль оказался под угрозой срыва.

В России под угрозой срыва оказался музыкальный фестиваль "Песня года". Виной тому дефицит украинских звезд, которые чаще всего и получали эту награду.

Такое мнение высказал музыкальный критик Павел Рудченко в интервью изданию "Абзац".

По его словам, ранее в фестивале участвовали такие звезды как София Ротару, Валерий Меладзе, Вера Брежнева, Лолита и другие. А после того, как они высказали свою антивоенную позицию или публично не поддержали диктаторский режим Владимира Путина, они стали "нежелательными" в России.

"Валерий Меладзе, Настя и Потап, Вера Брежнева, София Ротару, Иван Дорн. Это артисты, которых мы хорошо знаем, но которые показали свою позицию в противовес официальной, против нашей страны, нашей власти, наших людей", - сказал Рудченко.

Также он выразил мнение по поводу того, что последние годы "Песня года" держалась именно на украинских артистах. А сейчас там буквально некому выступать, так как их "запретили" в РФ.

"Я даже не понимаю, будет ли этот фестиваль в этом году. Обычно запись "Песни года" происходит в декабре. Если, дай Бог, закончится к этому времени война, то, наверное, фестиваль будет, если нет, то проведение фестиваля под вопросом", - добавил критик.

Напомним, ранее появился полный список украинских артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: