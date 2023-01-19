На парня завели административное дело.

На диджея кафе в Тульской области возбудили административное дело за то, что во время новогоднего выступления диктатора Владимира Путина он включил песню Насти Каменских и Потапа "Новый год".

Как сообщает Baza, в России сочли такой поступок дискредитацией армии. После того, как видео "преступления" попало в руки правоохранителей, парня доставили в отдел. На него составили протокол по статье 20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации). Под раздачу попал и парень, который выложил видео в сеть.

Сотрудники заведения общепита отметили, что правоохранителей, скорее всего, смутила фраза из песни "А ты мне в Новый год от сосны, от сосны мне оторви иголочку".

Видео дня

Вероятно, они заподозрили сексуальный подтекст в песне и призыв российской армии к действию. Однако в кафе уверяют, что песне уже более 13 лет и никакого политического подтекста она не имеет.

Напомним, ранее украинка в Таиланде швырнула тарелку в известную российскую телеведущую.

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