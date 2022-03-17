Он состоится в Лондоне 24 марта.

Второй антивоенный концерт от Оксимирона под названием "RAW" состоится в Лондоне 24 марта 2022. Вся прибыль от концерта будет переведена в благотворительную негосударственную польскую организацию "Fundacja Świętego Mikołaja", помогающую детям украинских беженцев.

Об этом музыкант сообщил у себя в Instagram.

Отметим, 15 марта в Стамбуле Oxxxymiron провел благотворительный концерт под названием Russians Against War (RAW). Покинувший РФ музыкант таким образом собирает деньги для помощи украинским беженцам, пострадавшим от агрессии Кремля. На донаты идут не только средства с продажи билетов, но и пожертвования, перечисленные во время прямой трансляции концерта - выступление можно посмотреть в сервисе Twitch, на странице певца в Instagram и на его канале в YouTube.

Кроме того, в своем Telegram российский артист опубликовал ссылку на благотворительный фонд, через который также можно пожертвовать деньги.

Также УНИАН писал, что в России запретили концерты артистов, выступивших против войны в Украине. Так, в "черном списке" теперь Иван Дорн, Макс Барских, Надя Дорофеева, Потап и Настя Каменских, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Монатик, Алексеев, группы "Океан Эльзы", "Один в каноэ", "Нервы".

Напомним, российский рэпер Моргенштерн выпустил новый клип, где ответил на обвинения в торговле наркотиками, а также сообщил, что пока не планирует возвращаться в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: