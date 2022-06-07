Об этом сообщили на сайте МВД РФ.

В России объявили в розыск писателя, журналиста, автора романа "Метро 2033" Дмитрия Глуховского. Причина - его антивоенная позиция. Об этом сам автор сообщил в своем Telegram-канале.

"Моя первая уголовка! Меня обвиняют в дискредитации Вооруженных Сил РФ за пост в Инсте. Статья 207.3, часть 2. В качестве отягчающих обстоятельств - обвинение Президента РФ в развязывании войны с Украиной. Готов повторить все, что там сказано: "Остановите войну! Признайте, что это война против целого народа и остановите ее!", - заявил Глуховский.

Отметим, если просмотреть Instagram-аккаунт Дмитрия Глуховского, у него достаточно много антивоенных публикаций.

Например, недавно он написал: "Русская военная цензура, иди на х*й".

Напомним, против Максима Галкина в России также готовится уголовное дело. Ефросинина поделилась подробностями разговора с мужем Пугачевой.

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