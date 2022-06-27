Самой звезды и ее дочери дома не было, поэтому они в порядке.

В воскресенье, 26 июня, российские оккупанты снова обстреляли столицу. Ракеты захватчиков попали в многоэтажку, где находится квартира телеведущей 1+1 Лидии Таран. Об этом звезда сообщила в комментариях под постом своей коллеги Евгении Цветанской в Facebook.

"Нелюди. Не трогайте мой дом. И мою страну!", - высказалась Евгения.

В ответ Таран написала, что в ее дом прилетела ракета.

"Все выбито, но, кажется, не горит. Главное, что там не было меня и малышки. Меня усиленно из эфира прям призывают вернуться, потому что в Киеве уже безопасно. Я себе представила, что дала слабину и приехала, чтобы не чувствовать себя предательницей", - высказалась знаменитость.

Отметим, сейчас она вместе со своей дочерью пребывает во Франции. Лидия заявляет - сейчас ей пока очень страшно возвращаться домой.

"Безопасность - это самое главное. Пока люди не почувствуют, что безопасно возвращаться не стоит. В моем доме убило человека ракетой. Мне небезопасно в моем доме. Я пока не вижу своего ребенка и себя в нем", - пояснила Лидия Таран.

Напомним, Наталья Мосейчук рассказала о разрушенном доме под Киевом, неподалеку которого велись танковые бои.

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