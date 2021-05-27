Певица порадовала поклонников отличным чувством стиля.

Украинская певица и новая "холостячка" Злата Огневич сейчас находится в Турции, где проходят съемки ее нового клипа.

Для съемок она подобрала несколько образов, один из которых сразил ее поклонников наповал. Звезда надела зеленый оверсайз костюм. А самое интересное то, что жакет Злата надела на голое тело, слегка засветив свою грудь.

"В этом костюмы вы выглядите шикарно", "Сногсшибательная", "Богиня красоты", "Вау", "Красотка", - пишут поклонники в комментариях под фото.

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Автор: Диана Могилевич