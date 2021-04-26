Причиной смерти называют осложнения от коронавируса.

В Париже в возрасте 59 лет умер известный дизайнер одежды Альбер Эльбаз.

Читайте такжеУмер модельер Пьер КарденКак сообщает издание Haaretz, модельер умер в больнице в субботу, 24 апреля, проведя несколько дней в коме. Причиной смерти издание называет осложнения от коронавируса.

Смерть Эльбаза подтвердили в швейцарском холдинге Richemont, которому принадлежит запущенный недавно модельером новый бренд AZ Factory.

"Я потерял не только коллегу, но и любимого друга. Альбер заслужил репутацию одного из самых ярких и любимых представителей индустрии. Меня всегда восхищали его интеллект, чувствительность, щедрость и неукротимая жажда творчества. Он был человек исключительной теплоты и таланта, и его своеобразное видение, чувство прекрасного и способность к сопереживанию оставляли неизгладимое впечатление", - сказал основатель Richemont Йоханн Руперт, передает 112ua.tv.

Кто такой Альбер Эльбаз

Альбер Эльбаз родился 6 февраля 1961 года в Марокко, в еврейской семье. В 10-летнем возрасте вместе с семьей эмигрировал в Израиль. В 1985 году Альбер Эльбаз переехал в Нью-Йорк.

В середине 1990-х Эльбаз работал в модном доме Guy Laroche, а в 1998 году стал креативным директором Yves Sent Laurent. С 2001 по 2015 год возглавлял один из старейших во Франции модный дом Lanvin. Покинув Lanvin из-за разногласий с новым руководством дома, Альбер Эльбаз начал сотрудничать с Converse, LeSportsac и другими компаниями. В январе 2021 года модельер запустил собственный бренд AZ Factory.

За свою работу в мире моды был удостоен Ордена Почетного легиона.

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Автор: Ирина Погорелая