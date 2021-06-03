Друзья говорят, что, находясь в больнице, он звонил и шутил.

Сегодня в Одессе от последствий COVID-19 умер народный артист Украины, солист Одесского академического театра музыкальной комедии Николай Завгородний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила администрация театра.

«У коллектива Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного большое горе - сегодня, 3 июня, перестало биться сердце любимца зрителей, кавалера ордена «За заслуги», народного артиста Украины Николая Завгороднего. Более 2 месяцев он мужественно боролся с болезнью, последствиями ковида. Мы так все надеялись на его выздоровление, мы вместе так этого хотели...», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Завгородний работал в театре более 40 лет. Его называют колоритным, талантливым актером, обладавшим чувством юмора, умением создать позитивный настрой и приятную атмосферу, приготовить вкусное блюдо для большой компании. Много лет Завгородний защищал интересы коллектива театра как председатель профсоюзного комитета.

«Дорогой дядя Коля, как мы будем без ваших синих, как море глаз, улыбки, голоса? Нет слов, чтобы передать эту ужасную боль», - отмечают в театре.

Ранее в социальных сетях друзья просили горожан оказать помощь находившемуся на стационарном лечении артисту в виде финансовой поддержки для платы дорогостоящего лечения и донорской крови.

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Друг артиста, кинокритик Евгений Женин назвал Завгороднего большим мастером оперетты.

«Сказать, что у него был голос на зависть иным оперным коллегам – не сказать ничего», - акцентирует Женин, добавив, что Завгородний всегда был любимцем публики.

«Даже из больницы, он звонил - и... шутил. Так, как привык всю жизнь, невзирая на все, невзирая на давнюю болезнь, которой и врагу не пожелаешь – и из которой он тогда, годы назад, выбрался, вернулся к жизни, вернулся на сцену и совсем, совсем еще недавно репетировал новую роль», - написал кинокритик.

Прощание запланировано на 5 июня у главного входа в театр музыкальной комедии. Точное время уточняется.

Кто такой Николай Завгородний

Народный артист Украины Николай Завгородний родился в 1953 году. Окончил ГИТИС в 1980 году, после чего вместе с супругой Натальей Завгородней был приглашен в Одесский театр музыкальной комедии легендарным театральным режиссером, народным артистом СССР Михаилом Водяным.

Играл в мюзиклах «Игра! Идет игра!» («Свадьба Кречинского»), «Целуй меня, Кэт!», «Первая любовь Дон Жуана», «Летучая мышь», «Бременские музыканты», «Приключения Буратино», «В джазе только девушки», «Хаджибей или Любовь к 3000 апельсинов», «Бал в честь короля», «Тетка Чарлея», «Сильва» и других.

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Автор: Лариса Козовая