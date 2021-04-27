В Тбилиси на 86-м году жизни скончался прославившийся ролью Абдуллы в "Белом солнце пустыни" грузинский актер Кахи Кавсадзе.
Он проходил лечение в клинике. Об этом сообщает "Эко Кавказа".
Проблемы со здоровьем у Кавсадзе
Кавсадзе был доставлен в клинику в конце ноября 2020 года из-за острой дыхательной недостаточности. Также он находился на искусственной вентиляции легких.
Затем медики сообщили, что актер вылечился от коронавируса. Но уже в феврале у Кавсадзе обнаружили двустороннюю пневнонию. За его жизнь врачи боролись два месяца.
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Кто такой Кахи Кавсадзе
Кавсадзе - ведущий актер Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету множество театральных постановок, более 80 фильмов.
Кавсадзе широко известен за пределами Грузии, популярность ему принесла роль в фильме "Белое солнце пустыни".
Также в его послужном списке роли в лентах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Житие Дон Кихота и Санчо".
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