Кавсадзе широко известен за пределами Грузии, популярность ему принесла роль в фильме "Белое солнце пустыни".

В Тбилиси на 86-м году жизни скончался прославившийся ролью Абдуллы в "Белом солнце пустыни" грузинский актер Кахи Кавсадзе.

Он проходил лечение в клинике. Об этом сообщает "Эко Кавказа".

Проблемы со здоровьем у Кавсадзе

Кавсадзе был доставлен в клинику в конце ноября 2020 года из-за острой дыхательной недостаточности. Также он находился на искусственной вентиляции легких.

Затем медики сообщили, что актер вылечился от коронавируса. Но уже в феврале у Кавсадзе обнаружили двустороннюю пневнонию. За его жизнь врачи боролись два месяца.

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Кто такой Кахи Кавсадзе

Кавсадзе - ведущий актер Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету множество театральных постановок, более 80 фильмов.

Кавсадзе широко известен за пределами Грузии, популярность ему принесла роль в фильме "Белое солнце пустыни".

Также в его послужном списке роли в лентах "Мелодии Верийского квартала", "Древо желания", "Житие Дон Кихота и Санчо".

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Автор: Ольга Робейко