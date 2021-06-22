Гуф и Айза расстались после недавнего примирения.

Российский рэпер Гуф недавно возобновил отношения со своей экс-супругой Айзой Анохиной. Но уже сейчас, кажется, пара вновь рассталась.

Айза в своем Instagram-блоге опубликовала сториз со слезами на глазах. Девушка обвинила мужчин в непостоянности. А все из-за того, что в сети появилось видео, как Гуф обнимается со своей бывшей девушкой Юлией.

"А самый прикол во всём этом знаете какой? Ну то, что Алёша обманул всех своих баб! Я рыдаю, вспоминая слова Сэма... "Мама, папа ненадёжный! Ты только всерьёз ему не верь...", - сказала Айза.

И если сам рэпер никак не отреагировал, то Юлия молчать не стала.

"Как нелепо и жалко выглядит человек, пытающийся запрыгнуть в последний вагон хайпа (хотя в хайпе обвинена я). Высер необоснованных оскорблений в мой адрес лишь подтверждает недалёкость личности и отсутствие уважения (и любви тем более) к бывшему мужу", - сказала девушка в инста-сториз.

Гуф и Айза: история отношений

Пара познакомилась в 2005 году на вечеринке сноубордистов, хотя до этого несколько раз уже пересекались. В 2008 году они сыграли свадьбу, а через два года у них родился сын. В 2014 году Гуф и Айза развелись, и даже публично друг друга оскорбляли.

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Автор: Диана Могилевич