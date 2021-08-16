Артист пофлиртовал со Славией в комментариях в соцсети.

Украинский артист Дзидзьо опубликовал в Instagram фотографию дома, в котором он купил два года назад квартиру.

"Два года назад я купил очень красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат. Когда искал, то перебрал много вариантов, хотел совместить работу в Киеве и жизнь среди природы", - написал артист.

В комментариях его экс-жена, певица Славия поблагодарила Михаила за то, что он осуществил ее мечту. По ее словам, она влюбилась в этот дом с первого взгляда. В свою очередь Дзидзьо написал, что ей это место очень идет.

Поклонники пары сразу заметили их переписку в комментариях и заподозрили их в воссоединении. Напомним, недавно стало известно о том, что Дзидзьо и Славия развелись спустя 20 лет совместной жизни. Уже год они вместе не живут.

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Автор: Диана Могилевич