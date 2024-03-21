Поговаривают, что он закрутил роман с эскортницей.

Российский певец Филипп Киркоров, который своими циничными поступками, в том числе поездкой в Горловку к оккупантам, вымолил прощение у Кремля после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой, засветился с новой пассией.

Последнее время на всех мероприятиях его сопровождает экс-участница "Дома-2" Марго Овсянникова. Девушка родом из Макеевки, однако уже давно перешла на сторону зла и поселилась в России.

Более того, об Овсянниковой ходят не очень хорошие слухи. Поговаривают, что она работает эскортницей, а росСМИ и вовсе вычислили ее на сайтах для взрослых, где даже нашли ее обнаженные фотографии.

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Известно, что еще до недавнего времени у Киркорова была другая любимица - продюсер Татьяна Тур. Однако он решил променять ее на Овсянникову.

Стоит отметить и то, что другие знаменитости неоднократно говорили о том, что Филипп Киркоров - представитель ЛГБТ-сообщества. На эту тему шутил и Максим Галкин, который в начале полномасштабного российского вторжения покинул страну-агрессора и переехал с семьей в Израиль.

Напомним, Киркорова могут лишить звания народного артиста РФ.

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