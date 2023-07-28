Он попал в очень экстримальную ситуацию.

Автор программы "Большой круг" Артемий Сурин в "Сніданку з 1+1" ошеломил историей, как в Иране его приговорили к смертной казни.

Ведущий посетил все континенты, провел в кругосветном путешествии 280 дней. Одна из самых экстримальных историй случилась в Иране. Украинца приговорили к смертной казни за шпионаж. Он рассказал, что все началось во время съемок из дрона древних руин. Несмотря на то, что у блогера было разрешение на съемку, иранская полиция не захотела его слушать.

"В тот вечер я был задержан, а на следующее утро мне назначают суд. Суд проходит без переводчика, без адвоката, без никого. Не слушая меня, вынесли решение, что гражданин Украины Сурин Артемий обвиняется в шпионаже против Исламской Республики и выносят арест. Я знал, что в этой ситуации есть только 2 варианта: 1 – пожизненное заключение, 2 – смертная казнь. Через несколько часов я оказался в тюрьме, а на следующее утро уже перевели в тюрьму корпуса стражей Исламской Республики. Это те же преступники, которые сбили украинский самолет. Тогда мне казалось, что это все – уже конец", – рассказал Артемий Сурин.

Во время одного из допросов в тюремном корпусе украинский путешественник встретил офицера, решавшего его судьбу. Эту встречу Артемий называет чудом.

"Я потом анализировал, если бы меня привезли на 10 секунд позже, был бы кто-нибудь другой, а все, кого я встречал в правоохранительных органах Ирана, это изверги. Там происходят издевательства. Но многочасовой допрос был именно с этим офицером и он потом принял решение, чтобы меня выпустили, и это было чудо. Посольство Украины прилагало усилия, чтобы мне помочь, когда я находился в тюрьме. После того, как мне удалось выйти из тюрьмы, они меня эвакуировали и приютили в своем посольстве. Затем я был эвакуирован из страны в Азербайджан. Даже они говорили, что это чудо", – рассказал ведущий.

Чем известен Артемий Сурин

Артемий Сурин - украинский бизнесмен и блогер, который совершил кругосветное путешествие без авиаперелетов. Он преодолел более 100 000 км по канонам Британского Королевского географического общества: только пешком, на машине или водным транспортом.

Сурин побывал на шести разных континентах, пересек три океана и побывал более чем в 40 странах.

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