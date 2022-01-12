Блогерша насмешила поклонников новым видео.

Украинская блогерша и певица Аня Тринчер обнародовала в TikTok новый ролик, который сняла во время занятия танцами.

Девушка в облегающем боди и на каблуках пытается быть сексуальной, делая соблазнительные движения. В один момент Аня наклоняется к ноге, а затем резко поднимает голову. Так, после этого у нее, видимо, закружилась голова и она потеряла равновесие.

Читайте такжеНазваны 5 знаменитостей, у которых случился первый секс в раннем возрастеНо Тринчер не расстроилась и даже начала смеяться. Поклонники поддержали звезду, но немного шуток в комментариях оставили.

"Когда резко встала и в глазах потемнело", "Слишком жизненно", "Девушки, умеющие посмеяться над собой - плюс к обаянию", "Срочно нужен новый тонометр", "Это вертолет", "Когда старость не в радость", "Когда низкий гемоглобин", - шутят фолловеры в комментариях.

Напомним, ранее Анна Тринчер пожаловалась на медсестру государственной больницы.

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