Такую идею подала продюсер Алена Мозговая.

Продюсер Алена Мозговая посоветовала пропагандистской телеведущей Оксане Марченко обратиться за помощью к Степану Бандере.

Такую идею Мозговая опубликовала на своей странице в Facebook.

Поскольку недавно Марченко уже обращалась к Владимиру Зеленскому и Раджепу Эрдогану, и это вызвало очень бурную реакцию сети в виде мемов, ей предложили еще обратиться к Бандере.

Свою шутку продюсер Алена Мозговая дополнила иллюстрацией художника Александра Грекова.

"Только больше страсти! Где слезы в глазах? Что ты как рыба холодная и скользкая! Посмотри и послушай советы Кернеса Добкину! У тебя и правда, лицо, с позволения сказать, скучное", - написала Мозговая.

"И не забудь в конце "Слава Украине!" – Степан Андреевич это любит, как и мы все", - резюмировала продюсер.

Напомним, MELOVIN публично заявил об издевательствах Оксаны Марченко на "Х-факторе".

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