Мужчина также вспомнил, как в 1991 году отпраздновал сразу два события.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов, который сегодня, 24 августа, празднует свой день рождения, показал архивные фото.

Мужчина решил вспомнить, как выглядел 33 года назад, когда Украина официально обрела независимость. Тогда Юрий только закончил высшее учебное заведение.

"На фото мне 21 год, я только закончил театральный, но уже актер Ивано-Франковского драм театра. Это именно тот год, когда в день моего рождения провозгласили Украину независимой. Я студентом был участником Революции на граните и тогда мы, студенты, под риском быть отчисленными из института или даже под угрозой сесть за национализм, выходили на Крещатик и требовали изменений в еще "зависимой" Украине и смело заявляли "Нет" новому союзному договору и нас услышали. Это было одной из ступенек восстановления независимости, тогда мы еще не знали, что впереди Украину и нас ждет еще много испытаний на прочность, но это было начало и я горд, что причастен к истории", - написал Горбунов и опубликовал черно-белые фотографии.

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Также Юрий добавил, что до сих пор помнит момент, когда провозгласили независимость Украины. По его словам, это было так:

"Я ждал вечера, чтобы отправиться водить с друзьями козу в честь дня рождения, сидел дома, по радио шла трансляция сессии Верховной Рады и тут слышу аплодисменты из радиоприемника и папа с кухни кричит: "Ура! Проголосовали! Независимость". В этот день Франковск гулял до утра и я вместе со всеми в тот день и забыл о дне рождения, ведь произошло то, чего ждали так долго".

Напомним, ранее стало известно, как выглядит певица, которая первой объявила о независимости Украины.

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