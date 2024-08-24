24 августа Украина празднует 33-летие независимости.

Сегодня, 24 августа, все украинцы отмечают День Независимости. Впервые Акт, который изменил украинскую историю, был прочитан 33 года назад на телеканале УТ-1 диктором Светланой Билоножко.

Народная артистка Украины, звезда сцены Билоножко более 14 лет своей жизни посвятила телевидению. В тот легендарный день 24 августа 1991 года Светлана даже не догадывалась, какую важную новость она объявит в эфире.

Ранее певица рассказывала, что когда впервые увидела Акт провозглашения Независимости Украины, испугалась. Тогда она считала, что у нет достаточно опыта, чтобы объявлять такие новости, но такая возможность выпала именно ей.

Видео дня

"Я настолько разволновалась, что подумала: это будет мой последний день на телевидении. Это же какая ответственность! Это же все будут смотреть. Но поняла, что выхода у меня нет, справилась с волнением и объявила всей стране эту важную новость", - делилась исполнительница в одном из своих интервью, пишет "РБК-Украина".

После объявления радостной новости Акт у артистки сразу забрали. Светлана даже не успела сфотографировать важный документ. Однако ее муж - певец Виталий Билоножко - снял этот момент. К сожалению, исполнителя не стало в январе 2024 года и видео не сохранилось.

К слову, на телевидении Билоножко была не только диктором, но и вела проекты "Вечерняя сказка", "Музыкальная телеярмарка", "Мода, мода", "Желаем счастья". Сейчас 66-летняя Светлана - одна из самых известных украинских звезд. Она непревзойденно выглядит и продолжает выступать на большой сцене.

Напомним, ранее звезда "Крика" заговорил на украинском и поздравил с Днем Независимости.

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