Артистка сказала, что долго не решалась выкладывать данный пикантный снимок.

Украинская певица Слава Каминская, которая ранее выступала в группе "НеАнгелы", креативно подошла к поздравлению с Днем Независимости Украины. У себя в Instagram-блоге она опубликовала сексуальное фото в купальнике сине-желтого цвета.

"Я долго думала, выкладывать это фото или нет. Согласна, совсем не вовремя. Но именно это фото я делала в первую очередь для ВСУ! Ребята, потому что только благодаря Вам у нас есть возможность дышать свободно в нашей Независимой Украине! С праздником! С верой в Украину! ВСУ и Победу! P.S. Я снова соскучилась по тебе. Я хочу домой", - написала Каминская.

В комментариях поклонники восхитились фигурой знаменитости. Но были и те, кто такой подход к празднику и поздравлениям осудил.

Напомним, мать Славы Каминской лишили социального жилья в Европе.

Также УНИАН писал, что экс-неангел Слава Каминская рассказала о своем состоянии во время войны.

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