Экс-участница группы "Неангелы" пожаловалась на отношение к ее семье.

Украинская артистка, которая после полномасштабного вторжения РФ уехала с двумя детьми и мамой в Нидерланды, пожаловалась на неприятную ситуацию, в которую недавно попала.

По ее словам, она арендовала квартиру, куда переехала со своими детьми. Однако после этого ее маму выгнали из социального жилья, где они жили ранее. Об этом артистка рассказала в своем Instagram-блоге.

"Я сняла квартиру в Роттердаме за кучу денег. Мама моя прописана там, где мы жили. Ее оттуда выгнали. Вот так любят украинцев. Вот так! Скажу, что я немного в шоке. Все мы: "Европа за нас". Что это за нас? Никто не за нас. Я приезжаю туда, где мы прописаны, а там живет какая-то шл*ха!", - сказала Слава.

Однако не все поклонники певицы оценили такое высказывание. Большинство возмутились тем, что Каминская, имея собственные средства, пользовалась государственными услугами и не снимала квартиру самостоятельно.

"А зачем вы обзываете незнакомую вам женщину?", "Вот именно из-за таких и презирают украинцев! Никто там не виноват. Предоставили крышу над головой, не бомбят - живите, радуйтесь, а не устраивает - возвращайтесь, не позорьте Украину!", "Люди тебя приютили на первое время. Потом иди работай. А если у тебя есть куча денег, тогда освободи социальную квартиру. Будь благодарна. Никто тебе ничего не должен", - пишут пользователи сети.

Напомним, Слава Каминская встала на защиту русскоговорящих украинцев.

Также УНИАН писал, что Каминская поделилась личной трагедией.

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