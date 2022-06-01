Переезд в Нидерланды ей дался непросто. Артистка до сих пор при любой возможности рвется домой.

Певица Слава Каминская рассказала, в каком состоянии находится она и дети после вынужденного переезда в Нидерланды из-за полномасштабной войны в Украине. Своими эмоциями она поделилась в интервью "ЖВЛ".

"У детей с психикой все нормально. Мы их нормально баловали, и они в таком же состоянии и остались. Дети нормально, а мама - нет", - отметила артистка.

Певица рассказала, что хочет скорее найти постоянное жилье для своих детей и поехать в Киев. Слава добавила, что они с мамой постоянно спорят о том, кто быстрее уедет домой.

"У меня нет завтра. Я не знаю, что я буду делать. Наверное, учить язык. Сейчас уже осядем здесь и у меня будет меньше забот", - сказала Каминская.

Слава пожаловалась, что раньше ей не нужно было контролировать так много процессов, поэтому в плане ответственности она "тепличный" человек. Стрессом стало начало сольной карьеры, ведь на нее свалилось много задач, а с началом активных боевых действий на всей территории Украины она и вовсе стала главой семьи.

"За меня не то что никто ничего не решает… Я здесь осталась за главную. Меня всегда за ручку водили как дуру дурную. Но ко всему привыкаешь", - добавила экс-участница группы "НеАнгелы".

Напомним, Каминская оценила новую спутницу своего бывшего мужа Эдгара.

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