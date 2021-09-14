Американская ведущая и топ-модель Ким Кардашьян шокировала гостей костюмированного бала в Нью-Йорке Met Gala-2021 экстраординарным нарядом.
Фотографии звезды опубликовало агентство Reuters.
Поклонники привыкли видеть звезду в откровенных образах. Ким никогда не стеснялась собственного телосложения и позировала для обложек лучших трендовых глянцев. Однако на этот раз модель бросила вызов, выбрав нетипичный костюм в стиле total black.
На событие американка пришла в черной одежде, покрывающей тело знаменитости от головы до ног. Ким было бы трудно узнать в суконном одеянии, если бы женщину не сопровождал ее муж, эпатажный рэпер Канье Вэст, с которым у звезды длится процесс развода.
Канье, в свою очередь, нарядился по стилю жены. Таким образом, супруги уже вместе разбивали шаблоны о внешнем виде звезд, пришедших на вечеринку, посвященной моде.
В то же время другие гости Met Gala тоже удивляли оскорблениями, однако не такими шокирующими. Женщины выбирали преимущественно пышные платья, а мужчины предпочли пестрые костюмы. Из толпы выгодно выделился и кумир миллионов подростков Тимоти Шаламе, который для торжественной дорожки обул обычные Converse.
Тема сентябрьского благотворительного бала - "В Америке: модный лексикон" - стал американский стиль в самых широких его проявлениях. Ведущими в этом году были певица Билли Айлиш, теннисистка Наоми Осака, актер Тимоти Шаламе и поэт Аманда Горман.
Ранее Ким неожиданно появилась на презентации нового альбома Канье в свадебном платье. Во время выступления, что, по решению сценаристов, должно было отражать прежнее бракосочетание Канье, модель пылко поцеловала рэпера. Со сцены парочка тоже сошла вместе.
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