Модель бросила настоящий вызов общественности.

Американская ведущая и топ-модель Ким Кардашьян шокировала гостей костюмированного бала в Нью-Йорке Met Gala-2021 экстраординарным нарядом.

Фотографии звезды опубликовало агентство Reuters.

Поклонники привыкли видеть звезду в откровенных образах. Ким никогда не стеснялась собственного телосложения и позировала для обложек лучших трендовых глянцев. Однако на этот раз модель бросила вызов, выбрав нетипичный костюм в стиле total black.

На событие американка пришла в черной одежде, покрывающей тело знаменитости от головы до ног. Ким было бы трудно узнать в суконном одеянии, если бы женщину не сопровождал ее муж, эпатажный рэпер Канье Вэст, с которым у звезды длится процесс развода.

Канье, в свою очередь, нарядился по стилю жены. Таким образом, супруги уже вместе разбивали шаблоны о внешнем виде звезд, пришедших на вечеринку, посвященной моде.

В то же время другие гости Met Gala тоже удивляли оскорблениями, однако не такими шокирующими. Женщины выбирали преимущественно пышные платья, а мужчины предпочли пестрые костюмы. Из толпы выгодно выделился и кумир миллионов подростков Тимоти Шаламе, который для торжественной дорожки обул обычные Converse.

Тема сентябрьского благотворительного бала - "В Америке: модный лексикон" - стал американский стиль в самых широких его проявлениях. Ведущими в этом году были певица Билли Айлиш, теннисистка Наоми Осака, актер Тимоти Шаламе и поэт Аманда Горман.

Ранее Ким неожиданно появилась на презентации нового альбома Канье в свадебном платье. Во время выступления, что, по решению сценаристов, должно было отражать прежнее бракосочетание Канье, модель пылко поцеловала рэпера. Со сцены парочка тоже сошла вместе.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова