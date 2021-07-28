Натуральная внешность звезды удивила ее фанатов.

Американская звезда Ким Кардашьян решила показать, как она 20 лет назад выглядела в бикини. Архивные фото, на которых экс-супруга Канье Уэста запечатлена без пластики и фотошопа, взбудоражили сеть.

Своими воспоминаниями Кардашьян поделилась у себя в Instagram.

Сейчас Ким Кардашьян уже 40 лет, за свою жизнь звезда сделала много пластических операций и сильно изменила внешность. На фотографиях 20-летней давности героиня легендарного реалити-шоу "Семейка Кардашьян" выглядит совсем иначе.

На снимках Кардашьян позирует в бассейне. Звезда еще тогда любила откровенные бикини, поэтому фанаты сумели рассмотреть ее фигуру в молодости. Многие отметили пышные формы знаменитости, бюст Кардашьян всегда был большим.

Читайте такжеЛеди Гага в образе total-black блеснула роскошной грудьюКомментаторы пришли в восторг и были приятно удивлены тем, как звезда выглядела 20 лет назад. Красивые черты лица, привлекательная фигура и та самая юношеская непосредственность - сейчас Кардашьян уже взрослая женщина, но в молодости она была "отвязной девчонкой".

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Иван Бойко