Темой сентябрьского благотворительного бала "В Америке: модный лексикон".

В Нью-Йорке прошел бал Института костюма с участием американских звезд.

Пытаясь наверстать пробелы из-за пандемии, дизайнеры решили провести сразу два балла одного из важнейших событий в мире моды – в сентябре и традиционно в мае.

Темой сентябрьского благотворительного бала "В Америке: модный лексикон", стал американский стиль в самых широких его проявлениях.

Гости позировали в традиционных вечерних платьях, одновременно выбирали и неожиданные образы – например, Тимоти Шаламе сумел совместить классический пиджак с кедами, а некоторые селебрити вместо сексуального наряда выбрали простую одежду с антидискриминационными лозунгами.

На дорожке засветилась волшебная Дженнифер Лопес в откровенном декольте, Рианна с рэпером ASAP Rocky, эпатажный Lil Nas X, а Ким Кардашьян появилась перед публикой в полностью закрытом черном платье.

Билли Айлиш удивила пышным платьем в пастельных тонах и светлой прической, как у Мэрилин Монро.

Ведущими в этом году были певица Билли Айлиш, теннисистка Наоми Осака, актер Тимоти Шаламе и поэт Аманда Горман.

Как сообщал УНИАН, ранее знаменитости прошлись дорожкой на Каннском фестивале в Венеции.

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Автор: Виолетта Орлова