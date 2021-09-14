В Нью-Йорке прошел бал Института костюма с участием американских звезд.
Пытаясь наверстать пробелы из-за пандемии, дизайнеры решили провести сразу два балла одного из важнейших событий в мире моды – в сентябре и традиционно в мае.
Темой сентябрьского благотворительного бала "В Америке: модный лексикон", стал американский стиль в самых широких его проявлениях.
Гости позировали в традиционных вечерних платьях, одновременно выбирали и неожиданные образы – например, Тимоти Шаламе сумел совместить классический пиджак с кедами, а некоторые селебрити вместо сексуального наряда выбрали простую одежду с антидискриминационными лозунгами.
На дорожке засветилась волшебная Дженнифер Лопес в откровенном декольте, Рианна с рэпером ASAP Rocky, эпатажный Lil Nas X, а Ким Кардашьян появилась перед публикой в полностью закрытом черном платье.
Билли Айлиш удивила пышным платьем в пастельных тонах и светлой прической, как у Мэрилин Монро.
Ведущими в этом году были певица Билли Айлиш, теннисистка Наоми Осака, актер Тимоти Шаламе и поэт Аманда Горман.
Как сообщал УНИАН, ранее знаменитости прошлись дорожкой на Каннском фестивале в Венеции.
Вас также могут заинтересовать новости